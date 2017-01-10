В Сочи спасатели вывели заблудившихся подростков из зимнего леса Всего в праздничные дни помощь спасателей потребовалась жителям города порядка 10 раз

Автор фото: ЮРПСО МЧС

Накануне вечером в лесном массиве в районе села Семеновка заблудились трое подростков. За помощью молодые люди обратились в ЮРПСО МЧС, сообщив, что один из них повредил ногу и передвигается с трудом. Спасательный отряд выдвинулся на помощь и вывел подростков из леса. От медицинской помощи спасенные подростки отказались.

Всего за прошедшие зимние каникулы помощь спасателей жителям Сочи потребовалась порядка 10 раз. В числе происшествий – два пожара, на улицах Верховской и Пионерской, которые, к счастью, обошлись без жертв. Кроме того, 2 января специалисты МЧС деблокировали из автомобиля 23-летнего водителя, который был зажат в машине в результате ДТП в районе тоннеля №6 на Дублере Курортного проспекта. Остальные происшествия носили бытовой характер, помощь требовалась пожилым и тяжело больным людям, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.