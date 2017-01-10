За 2016 год в Сочи родилось рекордное количество детей В прошлом году на курорте появились на свет 8400 младенцев

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Ушедший 2016 год стал рекордным по рождаемости в Сочи: на свет появились 8400 малышей, тогда как в 2015 году новорожденных было 7777, а в 2008 – почти в два раза меньше. Только с начала 2017 года в сочинском перинатальном центре было принято около 150 родов, 5 малышей родилось в новогоднюю ночь. Одна из новорожденных девочек появилась на свет с пониженной массой – всего 840 г, сложные роды принял лично министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Родителей «новогодних» детей поздравил лично мэр города Анатолий Пахомов, который вручил малышам подарки.

Между тем в Сочи по-прежнему сохраняется напряженная обстановка с местами в детских садах и школах. В связи с резким ростом населения за счет увеличения миграционного потока на курорт в прошлом году было зафиксировано рекордное количество детей, которые пошли в первые классы сочинских школ. Как ранее писал «Сочи Экспресс», городская администрация обещала жителям города в 2016 году начать строить в Сочи две школы, семь пристроек к школам и детский сад в Лоо. Тем не менее, в 2016 году все планы осуществить не удалось, так что на 2017 год запланировано уже строительство 4 школ и детского сада в Лоо.