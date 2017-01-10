В Сочи на пляже найдены человеческие кости Останки найдены прохожими и отправлены на экспертизу

В Сочи на одном из пляжей Адлерского района прохожими были обнаружены фрагменты человеческих костей. О страшной находке сообщил портал «Живая Кубань» со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается, что человеческие останки отправлены на судмедэкспертизу. Предполагают, что они могут принадлежать одной их жертв катастрофы ТУ-154, которая 25 декабря произошла в Сочи. Однако официального подтверждения информации о найденных на пляже костях пока не поступало.