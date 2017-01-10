Сочи стал лидером по темпу роста цен на недвижимость по итогам года Средняя стоимость новостроек на курорте выросла на 15,2%

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В прошлом году средняя стоимость квартир на первичном рынке в Сочи выросла на 15,2%, и это самый высокий показатель по стране. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья на курорте выросла на 13,3% и составила по итогам года 84,8 тысяч рублей. Специалисты связывают это с введением антироссийских санкций, запрещающих выезд из страны определенным категориям госслужащих, ослаблением рубля и перенаправлением внимания покупателей на внутренний рынок, где Сочи стал наиболее привлекательным городом для переезда.

Также в тройку лидеров согласно данным исследования портала «Мир квартир» вошли Архангельск (+12,3%) и Кемерово (+11,7%).