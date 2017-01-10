В Сочи двое приезжих украли в магазине продукты на 20 тысяч рублей Злоумышленники были задержаны полицией по горячим следам

Один из сочинских магазинов продуктов накануне ночью подвергся нападению взломщиков. Неизвестные, отжав пластиковую дверь торгового павильона проникли внутрь и вынесли продукты (консервы, колбасные изделия) на общую сумму 20 тысяч рублей. О происшествии в полицию сообщила владелица магазина.

Прибывшие на место полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи с камер наружного наблюдения. Найденные на месте отпечатки пальцев и следы обуви также помогли оперативникам быстро выйти на след предполагаемых преступников. Злоумышленниками оказались 30-летний приезжий из Приморского края и 33-летний житель Ейска. Мужчины были задержаны по горячим следам, похищенные продукты возвращены владельцам. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием по данной статье может стать тюремное заключение на срок до 5 дет, сообщает пресс-служба УВД г.Сочи.