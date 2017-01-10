В Сочи двое приезжих украли в магазине продукты на 20 тысяч рублей
Один из сочинских магазинов продуктов накануне ночью подвергся нападению взломщиков. Неизвестные, отжав пластиковую дверь торгового павильона проникли внутрь и вынесли продукты (консервы, колбасные изделия) на общую сумму 20 тысяч рублей. О происшествии в полицию сообщила владелица магазина.
Прибывшие на место полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи с камер наружного наблюдения. Найденные на месте отпечатки пальцев и следы обуви также помогли оперативникам быстро выйти на след предполагаемых преступников. Злоумышленниками оказались 30-летний приезжий из Приморского края и 33-летний житель Ейска. Мужчины были задержаны по горячим следам, похищенные продукты возвращены владельцам. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием по данной статье может стать тюремное заключение на срок до 5 дет, сообщает пресс-служба УВД г.Сочи.