В горах Сочи за новогодние каникулы отдохнули 350 тысяч человек Губернатор Краснодарского края дал высокую оценку организации зимнего отдыха на сочинских горнолыжных курортах

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Сегодня на совещании у главы Краснодарского края были подведены предварительные итоги старта зимнего курортного сезона в горном кластере Сочи. По данным, предоставленным пресс-службой городской администрации, всего за первые дни 2017 года на горнолыжных курортах Красной Поляны отдохнуло порядка 350 тысяч человек. Еслии верить информации о турпотоке в аналогичный период 2015 года, когда горнолыжные курорты посетило 392,2 тыс.человек, количество туристов снизилось на 10,7%. До конца зимнего сезона власти Сочи надеются принять 1,5 миллиона отдыхающих.

Большой поток отдыхающих привлекают культурные, спортивные и развлекательные мероприятия: в этом году их было 106 только за зимние каникулы. В их числе – открытие казино и рождественский фестиваль Григория Лепса, которые посетило большое количество российских звезд и их поклонников.

Для обеспечения комфортного пребывания на горнолыжных курортах в пиковый сезон здесь работал оперативный штаб, контролирующий дорожную обстановку, безопасность, вопросы питания, размещения гостей и образование очередей. По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в целом зимний отдых в этом году был организован на довольно высоком уровне, городские службы и сотрудники курортов со своими задачами справились.

В этом году для удобства туристов в Красной Поляне появились дополнительные парковочные места, до 1500 тысяч увеличилось количество посадочных мест в ресторанах. Специальная комиссия контролировала уровень цен в заведениях общепита. По итогам ее работы выяснилось, что высокий уровень цен удерживается на более высоких точках курорта, в районе посадочных станций подъемников. Это объясняется тем, что здесь заведений мало и они могут удерживать высокие цены в условиях отсутствия конкуренции. К будущему сезону предложено при выдаче лицензий на деятельность выдавать и перечень рекомендованных цен на группы товаров.

В праздничные дни Красную Поляну посетил Дмитрий Медведев, который отметил недочеты в работе курортов. В частности, он предложил связать разные курорты канатными дорогами и сделать единый ски-пас на посещение всех горнолыжных склонов.