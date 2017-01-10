К чемпионату мира по футболу в Сочи построят 7 перехватывающих парковок Одновременно на них смогут разместиться 1850 машин

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Организация в Сочи 7 перехватывающих парковок на 1850 машиномест предписано «Стратегией транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России», текст которой опубликован на официальном сайте правительства РФ. Работы по их созданию согласно документу начнутся к марту 2016 года.

Кроме того, планируется закупить 60 дополнительных автобусов, оснащенных системой диспетчеризации и спутникового мониторинга на основе ГЛОНАСС, которые будут осуществлять перевозки спортсменов и зрителей.

Игры чемпионата мира по футболу пройдут в Сочи в 2018 году с 8 июня по 8 июля. Стадион "Фишт" примет четыре матча группового этапа и одну из игр 1/8 финала. Кроме того, матчи будут проходить 11 гордах России. Строительство новых парковок запланировано в каждом из них.