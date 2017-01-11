Сегодня в Сочи: основные события 10 января «Большие гонки» и Международный фестиваль КВН стартуют сегодня на курорте

Автор фото: pravdoryb.info

Во вторник Сочи присоединится к всероссийской «Декаде спорта и здоровья», в рамках которой в нашем городе пройдет Рождественская эстафета «Большие гонки по-сочински». Спортивное мероприятие уже стало традиционным в дни зимних каникул, а вот спортивный инвентарь, используемый в стартах, весьма необычен. Юным спортсменам предстоит использовать командные лыжи, штаны на троих «ТРИО», «Гусеницу», гигантские кеды, чудо-ласты и многое другое. В состязаниях примут участие воспитанники спортивных учреждений города в возрасте от 12 до 13 лет. Проходить мероприятие будет в спортивном зале Гимназии № 9, начало эстафеты в 11:00.

Также сегодня в Сочи стартует большое и долгожданное многими ценителями КВН событие – на курорте откроется XXVIII Международный фестиваль «КиВиН-2017». Наш город по традиции примет тысячи веселых и находчивых гостей, претендующих на попадание в телевизионные, центральные и региональные лиги Международного Союза КВН. Мероприятие будет проходить в гранд-отеле «Жемчужина» в формате непрерывного марафона выступлений различных команд, из которых редакторы телевизионных лиг отберут претендентов на попадание в Гала-концерт. Фестиваль будет проходить с 10 по 23 января, а съемка итоговой телевизионной программы состоится 22 января в «Зимнем театре», где и будет озвучен список команд, попавших в телевизионные лиги Клуба. Кроме того, участников фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа, которая завершится посещением Гала-концерта в «Зимнем театре».

Сегодня в Сочи днем воздух прогреется до отметки в +5 - +7 градусов, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, также возможен небольшой дождь в первой половине дня. В вечерние и ночные часы столбик термометра опустится до +2 - +4 градусов.