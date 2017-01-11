В Сочи упавшее дерево заблокировало в машине двух человек Чтобы вытащить пострадавших из автомобиля, потребовалась помощь спасателей

Автор фото: Пресс-служба «Кубань-СПАС»

Сегодня около 6:00 утра в Лазаревском районе недалеко от санатория им.Семашко платан упал на автомобиль, в котором находились два человека. На помощь зажатым в салоне людям прибыли специалисты «Кубань-СПАС» и ЮРПСО МЧС. Спасатели сперва распилили и убрали упавшее дерево, а затем при помощи гидравлического инструмента деблокировали из салона 58-летнего жителя Кабардино-Балкарии и его 57-летнюю супругу и передали их врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС». По данным персс-службы ЮРПСО МЧС, пострадавшие получили ушибы и ссадины, видимых серьезных ранений не было обнаружено, однако окончательный диагноз предстоит поставить врачам. Известно, что в момент происшествия автомобиль двигался по федеральной трассе, о причинах падения дерева не сообщается.