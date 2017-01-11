В Сочи во время пожара погибла женщина Сильный пожар в жилом доме в Лазаревском районе тушили четыре часа силами четырех пожарных расчетов

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Крупный пожар произошел в Сочи минувшей ночью. Около полуночи загорелась крыша жилого дома на улице Свободы в Лазаревском районе, площадь возгорания составила 200 метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС (это означает, что прибывшим на место пожарным понадобилась помощь дополнительных сил, и на месте работало не менее 4 пожарных расчетов). Пожар был локализован около 1:11, однако на его полную ликвидацию потребовалось около 4 часов. По данным пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю на месте работало 42 человека и 15 единиц. По предварительным данным во время пожара погибла 42-летняя женщина, также появилась информация о втором теле, найденном на месте пожара утром, о количестве раненных пока не сообщается. Всего в 10-квартирном доме на момент пожара проживало 20 человек, сейчас городская администрация занимается расселением по сочинским гостиницам оставшихся без крова семей, решается вопрос о предоставлении пострадавшим жилья или выплате материальной компенсации. Причины пожара устанавливаются следственной группой, предварительная версия - неосторожное обращение с огнем. По факту гибели женщины следственным отделом СКР по Лазаревскому району начата доследственная проверка.