Из-за погодных условий вновь задерживаются рейсы из Симферополя в Сочи В настоящий момент задерживаются два рейса из Симферополя в Сочи и два – в обратном направлении

Из-за неблагоприятного прогноза погоды вновь нарушено расписание полетов в аэропорту Симферополя. В настоящий момент объявлено о задержке порядка 30 рейсов, как на прилет, так и на вылет. В их числе – SU-2801 «Аэрофлота», который должен был вылететь из Симферополя в Сочи в 9:30, но задерживается до 12:30, и O7-403 авиакомпании «Оренбуржье», который должен был вылететь в 10:00, но задерживается на три часа. Кроме того, прибытие рейса SU-2800 «Аэрофлота» из Сочи задерживается до 11:34, рейс O7-404 «Оренбуржье» прибудет в Симферополь в 16:25 вместо 15:50, согласно данным онлай-табло аэропорта Симферополя.

Задержки рейсов из-за туманов наблюдаются в аэропорту Симферополя, а также других городов юга России, в течение последних недель. Как писал ранее "Сочи Экспресс", 30 декабря в Симферополе не смог приземлиться самолет из Сочи, а 7 января было нарушено авиасообщение между курортом, Крымом и Волградом.