В Сочи полицейский спас из огня многодетную семью (ВИДЕО) Старший участковый Владимир Новиков случайно оказался рядом с горящим домом и, не раздумывая, пришел на помощь людям

Автор фото: Пресс-служба МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи во время пожара в двухэтажном частном доме старший участковый уполномоченный полиции Владимир Новиков спас из пламени многодетную семью. Полицейский оказался на месте происшествия случайно – свой выходной день он проводил в гостях у друзей, живущих поблизости. Став свидетелем пожара, который разгорелся на втором этаже дома, где жила семья с семерыми детьми, Новиков, не раздумывая, пришел на помощь. Полицейский помог матери семейства вынести из огня троих малышей, а затем, накинув одеяло, вернулся за ее мужем, который к тому моменту потерял сознание, надышавшись дымом. О смелом поступке участкового его коллегам и руководству стало известно случайно, от очевидцев события. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Краснодарскому краю, в настоящий момент решается вопрос о поощрении Владимира Новикова как сотрудника, отличившегося на службе.