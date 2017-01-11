На набережной реки Сочи ведутся ремонтные работы Неизвестная организация вырыла яму на всю ширину прогулочной набережной

Автор фото: Ольга Логинова

Яма, полностью перекрывшая променад, появилась на набережной реки Сочи со стороны улицы Конституции. Судя по виднеющимся кабелям, работы каким-то образом связаны с электроснабжением. Но кто именно и для каких конкретно ремонтных работ вырыл яму на набережной, выяснить не удалось – работы на момент написания новости не велись, на месте не было ни людей, ни информации о характере ремонта.

Вокруг ямы не установлены ограждения, она обнесена только полосатой лентой. Меж тем провал находится прямо на велодорожке и прерывает полосу тактильной плитки для слабовидящих. Гуляющим по набережной горожанам приходится вытаптывать газон, обходя препятствие, а выехавшим на прогулку велосипедистам – переносить двухколесный транспорт через яму на себе, мамам с колясками – возвращаться и искать пути в обход.