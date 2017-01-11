Приезжий из Ставрополья вез из Сочи гашишное масло в бутылке из-под йогурта Злоумышленника задержала транспортная полиция

Молодой человек, приехавший в Сочи из Ставропольского края, был задержан во время досмотра пассажиров при входе на железнодорожный вокзал Сочи сотрудниками транспортной полиции. Ставрополец был доставлен в отделение, где во время личного досмотра у него была найдена бутылка из-под йогурта, наполненная подозрительной маслянистой жидкостью. Содержимое бутылки было отправлено на экспертизу, которая показала, что это – гашишное масло в значительном размере. Задержанный 22-летний молодой человек был отправлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что он находится под действием наркотика. Выяснилось, что парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

В настоящий момент отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.