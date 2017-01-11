На ремонт дорог в Сочи планируют потратить около 580 млн рублей Сумма транспортного налога, уплаченного сочинцами за год, будет направлена на ремонт дорог

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За минувший 2016 год сочинцы уплатили около 580 млн рублей транспортного налога. Данная сумма будет возвращена из Краснодарского края и направлена на ремонт улиц города-курорта, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

Общая сумма налоговых поступлений, которые будут направлены на ремонт улиц, была озвучена в рамках планерки в городской администрации. Известно также, что восстановление дорожного полотна будет проводиться на улицах, где не проводились ремонтные работы около 40 лет. Перечень дорог будет формироваться на основании предложений глав районов, а точный список улиц, требующих ремонта, будет утвержден на сессии Городского собрания Сочи 15 февраля.