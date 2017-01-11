Администрация сочинского курорта объяснила ограничение на доступ такси
Гости «Горки Города» недовольны тем фактом, что, по их утверждению, на территорию курорта запрещено заезжать такси популярных сервисов – Gett, Uber, Red и другим. Вместо этого администрация курорта предлагает воспользоваться услугами собственной трансферной службы, расценки на перевозки которой не всех устраивают. Туристы возмущены сложившейся ситуацией и утверждают, что она противоречит заверениям сочинских властей о намерении сделать горнолыжные курорты удобными и доступными для отдыхающих, и может расцениваться как навязанная услуга.
Согласно информации, которую предоставила редакции «Сочи Экспресс» Елена Захарова, PR-директор «Горки Города», у курорта действительно есть своя трансферная служба. Она создана специально для того, чтобы гарантировать качественный сервис гостям в рамках общей политики развития горнолыжного курорта. Трансферы «эконом», «бизнес» и «премиум» класса осуществляются на новых автомобилях марок Volkswagen Polo и Mercedes Benz, ими управляют хорошо обученные водители. «Будем честны, не каждый частный извозчик, даже имеющий подключение к приложению заказа такси, обладает необходимыми навыками поведения в обслуживании клиентов», - считает Елена Захарова. Что касается уровня цен, то, по словам PR-директора, в сезон, когда многие службы такси завышают тарифы, расценки на услуги трансферной службы курорта остаются на среднем рыночном уровне.
Однако при этом любой клиент может при желании воспользоваться привычными ему сервисами такси – въезд на территорию курорта открыт, высадить и забрать клиента машина сможет. Однако остаться дольше и припарковаться не получится – администрация «Горки Города» не готова отдавать частным службам перевозок парковочные места, предназначенные для гостей, особенно в пик сезона.
Получить оперативный комментарий от надзорных органов по поводу того, нет ли в сложившейся ситуации признаков навязанной услуги, на момент публикации новости не удалось. Редакция и читатели «Сочи Экспресс» рассчитывают, что соответствующие ведомства дадут указанному факту свою оценку.