Администрация сочинского курорта объяснила ограничение на доступ такси Туристы жалуются, что на территорию одного из горнолыжных курортов не пускают такси крупных перевозчиков

Гости «Горки Города» недовольны тем фактом, что, по их утверждению, на территорию курорта запрещено заезжать такси популярных сервисов – Gett, Uber, Red и другим. Вместо этого администрация курорта предлагает воспользоваться услугами собственной трансферной службы, расценки на перевозки которой не всех устраивают. Туристы возмущены сложившейся ситуацией и утверждают, что она противоречит заверениям сочинских властей о намерении сделать горнолыжные курорты удобными и доступными для отдыхающих, и может расцениваться как навязанная услуга.

Согласно информации, которую предоставила редакции «Сочи Экспресс» Елена Захарова, PR-директор «Горки Города», у курорта действительно есть своя трансферная служба. Она создана специально для того, чтобы гарантировать качественный сервис гостям в рамках общей политики развития горнолыжного курорта. Трансферы «эконом», «бизнес» и «премиум» класса осуществляются на новых автомобилях марок Volkswagen Polo и Mercedes Benz, ими управляют хорошо обученные водители. «Будем честны, не каждый частный извозчик, даже имеющий подключение к приложению заказа такси, обладает необходимыми навыками поведения в обслуживании клиентов», - считает Елена Захарова. Что касается уровня цен, то, по словам PR-директора, в сезон, когда многие службы такси завышают тарифы, расценки на услуги трансферной службы курорта остаются на среднем рыночном уровне.

Однако при этом любой клиент может при желании воспользоваться привычными ему сервисами такси – въезд на территорию курорта открыт, высадить и забрать клиента машина сможет. Однако остаться дольше и припарковаться не получится – администрация «Горки Города» не готова отдавать частным службам перевозок парковочные места, предназначенные для гостей, особенно в пик сезона.

Получить оперативный комментарий от надзорных органов по поводу того, нет ли в сложившейся ситуации признаков навязанной услуги, на момент публикации новости не удалось. Редакция и читатели «Сочи Экспресс» рассчитывают, что соответствующие ведомства дадут указанному факту свою оценку.