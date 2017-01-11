Появилось объяснение причины разрушения парапета на набережной реки Сочи (ВИДЕО) Причиной обрушения в реку двух пролетов ограждения набережной на улице Чайковского стало ДТП

Автор фото: YouTube

Два пролета бетонного ограждения набережной реки Сочи в районе перекрестка улиц Чайковского и Новоселов были сбиты в реку в результате ДТП, видеозапись которого была размещена на YouTube-канале администрации города Сочи. Как следует из видео-записи, легковой автомобиль, который на большой скорости проезжал перекресток, уклоняясь от столкновения с выезжающей с улицы Новоселов машиной, вылетел на тротуар и снес бетонные ограждения набережной. В аварии никто не пострадал, понесли ли виновники разрушения муниципальной собственности за свои действия какое-то наказания, не сообщается.

Как ранее сообщал "Сочи Экспресс", это уже не первый случай разрушения парапета набережной, которые регулярно происходят по разным причинам, как правило, по вине вандалов или по неосторожности.