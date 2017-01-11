Также задерживается вылет рейсов в аэропорты этих городов

Холода и непогода выявили недочеты в строительных и отделочных работах

В 2017 году в Сочи отремонтируют виллу "Вера" и достроят несколько школ Новые детские сады, школы и спортивные площадки появятся в Сочи в этом году

Накануне в администрации города Сочи состоялось совещание, в рамках которого были подведены итоги работы курорта в праздничные дни, а также намечены основные направления работы на 2017 год.

Так, по словам главы города, основным направлением работы администрации остается создание благоприятных условий жизни для горожан. В частности, в наступившем году запланировано строительство детских садов, школ и спортивных площадок.

В 2017 году планируется введение в эксплуатацию сада на 210 мест в поселке Лоо, 1 сентября текущего года откроется новая школа №88 в Верхней Беранде. Кроме того, будут продолжены работы в школах в Совет Квадже и Веселоми определен механизм строительства школы на Мамайке. В этом году в художественной школе в Адлере появится пристройка, которая позволит осваивать искусство живописи еще 200 детям. Выделят средства и на ремонт Дома культуры, расположенного на КСМ.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что основной задачей администрации является обеспечение мест для дополнительных занятий для всех желающих ребят.

«Средства будут выделены и на восстановление учреждений - ремонт Вилы «Вера», бассейна спортивной школы №2, спортзала гимназии №6. 9 млн рублей получат школы курорта на капитальный ремонт, который позволит увеличить количество мест», - цитирует градоначальника пресс-служба администрации курорта.

Еще одна задача, которую глава города поставил на 2017 год, - обеспечение каждого села Сочи спортивной площадкой. В настоящее время в крупных поселениях они уже есть, теперь предстоит решить задачу организации мест для занятий спортом в отдаленных поселениях.