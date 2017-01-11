Школьники Сочи в этом году будут сдавать первый ЕГЭ уже 23 марта Утверждено расписание выпускных экзаменов на 2017 год

В этом году в Сочи старшеклассники будут сдавать ЕГЭ с 23 марта – именно с этого дня начнется период досрочной сдачи выпускного экзамена. Сдавать ЕГЭ досрочно можно будет до 24 апреля, а с 26 мая начнется основной период сдачи экзамена, который продлится до 1 июля. Тем ученикам, которым не удастся сдать экзамен в этот период, можно будет попытать счастья в дополнительный, который будет проходить с 5 по 16 сентября, сообщает пресс-служба управления по образованию и науке г.Сочи. С выбором предметов, по которым они будут сдавать ЕГЭ, школьники должны уже к 1 февраля.

Все вопросы, связанные с организацией ЕГЭ родители выпускников смогут задать на краевом собрании, которое состоится 17 января. Вопросы можно отправить до 16 января на почту организаторов ege-opros@mail.ru.