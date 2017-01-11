Мэр Сочи намерен избавиться от магазинов и кафе на пляже Анатолий Пахомов пообещал покончить с практикой строительства торговых павильонов и точек питания в прибрежной зоне

О своем намерении искоренить практику строительства коммерческих объектов в прибрежной зоне мэр города Сочи Анатолий Пахомов заявил в своем аккаунте в Instagram. По словам градоначальника, «никакие строения на пляжной зоне больше никто устанавливать не будет. Я потребовал в кратчайшие сроки решить эту проблему и убрать все ларьки и торговые точки с прибрежной зоны». Мэр считает, что на пляже могут находиться только зонтики и шезлонги, коммерческим павильонам и кафе здесь не место. Также Анатолий Пахомов задается вопросам, как вообще предпринимателям позволили узаконить бизнес на прибрежной территории. «Скорее всего, бизнесмены манипулировали прошлой администрацией тем фактом, что они выложили на набережной тротуарную плитку, (которая, кстати, оказалась низкого качества) и им в итоге позволили узаконить незаконное», - предполагает мэр.

Между тем ранее объявленный мэром снос аквапарка на пляже «Маяк» так и не состоялся – очередной суд встал на сторону собственника и оставил иск мэрии без удовлетворения.