В Сочи от падения лифта с двумя детьми в шахту спас страховочный трос Падающая кабина лифта была остановлена защитным механизмом между этажами

Накануне поздним вечером в одном из жилых домов на улице Бытха вышли из строя рабочие механизмы лифта, и кабина, в которой находились двое 11-летних детей, сорвалась в шахту. К счастью, сработал страховочный трос, который остановил лифт между вторым и третьим этажом. Об инциденте в 21:40 стало известно спасателям ЮРПСО МЧС, которые прибыли на место и помогли детям выбраться из застрявшего лифта. К счастью, мальчик и девочка не пострадали, только испугались. После недолгой беседы с медиками дети вернулись к родителям, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС. Причины неисправности лифта пока не известны.