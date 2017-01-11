Рейсы из Симферополя в Сочи задерживаются из-за непогоды Штормовое предупреждение, объявленное на 11 января, стало причиной очередного сбоя в расписании полетов

Сегодня, 11 января из-за плохой погоды снова задерживается вылет нескольких рейсов из аэропорта Симферополя. В частности, рейс SU-2801 «Аэрофлота», который должен был вылететь в 9:30, в настоящий момент только готовится к вылету. Рейс O7-403 авиакомпании «Оренбуржье» вылетит в Сочи в 14:00 вместо 10:00. Из Сочи в Симферополь с опозданием прибудет рейс O7-404 авиакомпании «Оренбуржье» - вместо 15:30 он сядет в 17:10, согласно данным онлайн-табло. Также задерживается прилет и отправление ряда рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.