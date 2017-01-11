Во время соревнований по футболу въезд транспорта в Сочи ограничивать не будут Такое решение принято сегодня на совещании с участием министра транспорта РФ Николая Асаула

Автор фото: goaldentimes.org

Ограничение на въезд в Сочи личного транспорта в дни проведения игр Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года вводится не будет, вопреки появившейся ранее информации. Вместо этого организаторы мероприятия совместно с городской администрацией и соответствующими ведомствами реализуют комплекс мер по перераспределению транспортных потоков таким образом, чтобы передвижение по городу футболистов и болельщиков осуществлялось максимально комфортно. В частности, планируется использоваться перехватывающие парковки, задействовать общественный транспорт, увеличить количество и оптимизировать расписание движения электричек, а также установить дополнительные дорожные знаки, которые помогут водителям ориентироваться в городе.

Такое решение принято на совещании по вопросу перераспределения транспортных потоков в Сочи во время проведения соревнований Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, которое прошло сегодня при участии представителей министерства транспорта, министерства спорта РФ, АНО «Транспортная дирекция-2018», АНО «Оргкомитет-2018», администраций Краснодарского края и города Сочи и других профильных ведомств.