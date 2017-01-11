В Сочи на ночь без воды останется ряд улиц Центрального района Причина отключения водоснабжения — плановый ремонт водовода на улице Пластунская

Из-за ремонта водовода, который будет проходить в районе дома №123 по улице Пластунская, 22:00 среды 11 января до 8:00 четверга 12 января без холодной воды останутся село Верхний Юрт, улицы Пластунская, Кипарисовая, Краснодонская, Труда, Ботаническая, Абрикосовая, Макаренко, частный сектор в районе улицы Макаренко 8а, переулки Вертолётный, Амбулаторный, котельные №14, 30 и 3. Кроме того, возможно понижение давления вплоть до полного отсутствия воды в Завокзальном микрорайоне на улицах Чебрикова, Трунова, Титова, Невской и Параллельной.