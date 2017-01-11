Сломанное ограждение на набережной Сочи починят за счет виновницы происшествия Девушка-водитель, которая на автомобиле Mitsubisi снесла два пролета парапета в реку Сочи, заплатит 400 тысяч рублей

Взыскать деньги на ремонт ставшего уже знаменитым ограждения набережной реки Сочи городские власти решили с виновницы происшествия. Девушка-водитель, которая находилась за рулем того самого автомобиля Mitsubisi, который выехал на тротуар и столкнул в воду два пролета бетонных перил, должна выплатить в пользу городского бюджета 400 тысяч рублей – именно в такую сумму был оценен ущерб, нанесенный архитектурному облику города. Эти деньги будут направлены на ремонт и восстановление обрушенных в реку конструкций. В настоящий момент виновницу аварии, которая по данным ГИБДД лишь недавно закончила автошколу и получила права, разыскивают следователи. Пока девушка не выходит на связь, и в случае, если она не возместит ущерб добровольно, власти намерены взыскать средства через суд – в настоящий момент документы и доказательства готовятся к процессу подачи соответствующего иска. А пока администрация Сочи пообещала установить временные ограждения на набережной взамен ленты безопасности, чтобы предотвратить падение в неогороженную реку по неосторожности.