Также задерживается вылет рейсов в аэропорты этих городов

Холода и непогода выявили недочеты в строительных и отделочных работах

Отключения света в Сочи 12 января: полный список улиц В четверг в Сочи не будет электроэнергии на улицах Красной, Петрозаводской, Банановой, Пионерской и других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 12 января с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света на улицах Малиновая, Славинская, Петрозаводская, Банановая, Краснополянская, Мичурина, Пионерская, Красная, Лысая Гора (дачи), в переулках Ломоносова, Теневой, в микрорайоне Мамайка - на дачах с/т «Заря», в санатории «Волна».

С 9:00 до 12:00 отключения коснутся улиц Лучевая, Белгородская, Персиковая, Динская, Новопокровская, Мира, Чкалова, 8 Марта, Кошмана, Кубанская, Нагорная, Ноябрьская, Приречная, переулка Октябрьский, Кубань-GSM, вертолетной площадки.