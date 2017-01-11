Отключения света в Сочи 12 января: полный список улиц
В связи с плановым ремонтом электрооборудования 12 января с 8:00 до 17:00 в Сочи не будет света на улицах Малиновая, Славинская, Петрозаводская, Банановая, Краснополянская, Мичурина, Пионерская, Красная, Лысая Гора (дачи), в переулках Ломоносова, Теневой, в микрорайоне Мамайка - на дачах с/т «Заря», в санатории «Волна».
С 9:00 до 12:00 отключения коснутся улиц Лучевая, Белгородская, Персиковая, Динская, Новопокровская, Мира, Чкалова, 8 Марта, Кошмана, Кубанская, Нагорная, Ноябрьская, Приречная, переулка Октябрьский, Кубань-GSM, вертолетной площадки.