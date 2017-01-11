В Сочи рухнувший лифт с детьми пообещали заменить в кратчайшие сроки Комиссия по расследованию причин ЧП постановила заменить лифтовое оборудование по ускоренной программе

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Падение кабины лифта в одном из многоквартирных домов на улице Бытха, в которой находились двое детей, произошло накануне вечером. Для расследования причин происшествия была создана специальная комиссия, которую возглавил заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук. По итогам проверки вынесено решение заменить оборудование в ускоренном порядке, сообщает пресс-служба администрации города Сочи.

В ходе проверки с участием представителей УК «Жилой квартал», домкома, сотрудников обслуживающей лифт компании «Вертикаль», центра экспертизы и администрации района установлено, что в 2008 году в рамках муниципальной программы была произведена модернизация данного лифтового оборудования. Однако работы были произведены некачественно и в 2014 году суд обязал лифт заменить. Но до настоящего времени оборудование не было заменено из-за четырехкратного срыва торгов на строительно-монтажные работы.

После происшествия 10 января, в котором едва не пострадали дети, глава города поручил провести торги по ускоренной программе, затем будет проведена процедура сборки и монтажа оборудования, которая займет около трех-четырех месяцев. Ожидается, что новый лифт в доме на Бытхе появится в мае 2017 года.

Отметим, что по заключению специалистов Ростехнадзора произошедшее квалифицировано не как авария, а инцидент, который подразумевает отказ или повреждение технических устройств. В настоящее время по данному факту прокуратурой Краснодарского края с привлечением специалистов СКУ Ростехнадзора организована проверка, ход которой взят на контроль.