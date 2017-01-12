По сочинскому заповеднику теперь можно прокатиться на снегоходе Самый длинный экскурсионный маршрут – 40 километров

Автор фото: navi-f.com

К 100-летнему юбилею Кавказского биосферного заповедника в Сочи организованы новые туристические маршруты: теперь полюбоваться красотами заповедных гор можно с сиденья снегохода. Для гостей заповедника подготовлены экскурсионные маршруты трех степеней сложности, протяженность самого длинного из них составляет 40 километров, путешествовать по нему можно до 5 часов. Выбор зависит от туриста, его физических возможностей и рекомендаций инструктора. Снегоходная трасса пролегает через несколько интересных природных объектов, в числе которых - олений питомник на Энгельмановой поляне, обзорная площадка горы Аишха. По пути предусмотрено несколько остановок, во время которых можно попить чаю и погреться в домиках. Снегоходные прогулки будут доступны горожанам и гостям Сочи вплоть до апреля.