Эксперты окончательно исключили версию взрыва и теракта на борту Ту-154 Изучив обломки, специалисты сделали вывод, что авиакатастрофа в Сочи произошла не из-за взрыва или поражения ракетой

Автор фото: МЧС

Эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ провели взрывотехническую экспертизу обломков потерпевшего крушение у берегов Сочи самолета министерства обороны Ту-154 и сделали выводы, что причиной авиакатастрофы не были взрыв, теракт на борту или поражение ракетой. Изучив состояние кресел самолета, внутренней обшивки и багажа, специалисты не обнаружили следов взрывчатки. Характер повреждения корпуса воздушного судно также указывает на то, что он разрушился не от взрыва. Так, например, взрывная волна должна была оставить специфические разрывы с выгнутыми наружу краями, а попавшая в корпус шрапнель должна была оставить аккуратные сквозные отверстия. Ничего из перечисленного обнаружено не было, по этой причине следствие аргументированно опровергло версию теракта на борту или внешнего повреждения ракетой. Теперь основной версией, которую рассматривают ФСБ и главное военное следственное управление СКР, является ошибка пилота, пишет «Коммерсантъ».

Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», самолет министерства обороны Ту-154, выполнявший рейс в Сирию, потерпел крушение над морем у берегов Сочи через несколько минут после взлета из аэропорта. При этом погибло 92 человека, в числе которых – ансамбль им.Александрова, общественный деятель Елизавета Глинка, военнослужащие.