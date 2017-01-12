Сочинскую компанию заставили выплатить более 8 миллионов рублей долгов по зарпла Строительная компания ООО «Инжзащита» не платила зарплату сотрудникам почти полгода

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Задолженность по заработной плате перед 141 сотрудником в размере 8 млн 270 тысяч рублей по требованию прокуратуры города Сочи погасила компания ООО «Инжзащита». Как выявила проверка, предприятие, которое занимается строительством гидротехнических сооружений и зданий различного назначения, не выплачивало сотрудникам заработную плату с июля по ноябрь 2016 года. По данному факту руководителю компании было вынесено представление об устранении нарушений, после чего накопившаяся задолженность перед работниками была погашена полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района города Сочи.