Сборная России по шорт-треку на Военных играх в Сочи обойдется без Виктора Ана Шестикратный олимпийский чемпион не сможет выступить за команду ЦСКА, так как не является военнослужащим

Автор фото: rsport.ru

Руководство ЦСКА определилось с предварительным составом сборной по шорт-треку, которая будет представлять команду на III Всемирных военных играх в Сочи с 24 по 26 февраля 2017 года. По регламенту в состав команды войдут 8 спортсменов (4 мужчины и 4 женщины).

В числе спортсменов, которых планируется отправить на соревнования - олимпийский чемпион лейтенант Руслан Захаров, серебряный призер чемпионата мира лейтенант Вячеслав Кургинян, призер Универсиад прапорщик Эдуард Стрелков, рядовые Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Артем Деркач, а также призер чемпионата Европы прапорщик Ольга Белякова, младший сержант Евгения Захарова, рядовой Софья Просвирнова и Екатерина Константинова. Один из сильнейших спортсменов команды, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не сможет принять участие в Военных играх по той простой причине, что он не является служащим вооруженных сил РФ.

По мнению главного тренера и начальника команды ЦСКА по конькобежному спорту Юрия Муратова, «и без Виктора в команде есть мастера, которые будут бороться за медали соревнований». По словам Муратова, окончательный состав сборной определится к 19 февраля, а в Сочи команда по шорт-треку отправится 22 февраля.