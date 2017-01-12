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По факту вырубки деревьев на Мамайке в Сочи возбудили сразу 2 уголовных дела Незаконная рубка дуба,белого тополя,акации робиния, козьей ивы нанесла ущерб сочинскому нацпарку в размере 1.600.000 руб

Автор фото: http://prokuratura-krasnodar.ru/

На территории Сочинского национального парка, в районе перевала «Мамайка» Верхне-Сочинского участкового лесничества, Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с инспекторами Росприроднадзора была зафиксирована незаконная вырубка 45 деревьев.

О нарушениях стало известно в конце 2016 года в ходе очередной проверки. Таким образом национальный парк понёс ущерб в размере свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей.

В связи с этим были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере). За ходом расследования будет следить природоохранная прокуратура, сообщает пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.