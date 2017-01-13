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Неизвестные лекарства и врачи без диплома в центре китайской медицины в Сочи Центр наказан штрафом за незаконную деятельность по требованию Росмеднадзора

Работа трех центров китайской медицины, в числе которых – «Центр китайской медицины «Цветок долголетия» из Сочи, приостановлена в России по результатам проверки Росздравнадзора. Два других центра, деятельность которых вызвала нарекания, находятся в Москве и Подмосковье.

Внеплановая ревизия выявила, что в «Центре китайской медицины «Цветок долголетия» в Сочи работают иностранные граждане, не имеющие лицензии на врачебную деятельность на территории РФ. Кроме того, лечение пациентов велось посредством несертифицированных лекарств, а у руководства центра не было документов, подтверждающих высшее медицинское образование.

В настоящий момент организации привлечены к административной ответственности – штрафам от 40 до 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС.