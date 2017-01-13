Сочинский терренкур должен стать особо охраняемой зеленой зоной Такое пожелание высказал мэр города Анатолий Пахомов

Превратить «тропу здоровья», знаменитый сочинский терренкур в особо охраняемую зеленую зону намерены городские власти. Мэр Сочи Анатолий Пахомов дал поручение соответствующим службам и департаментам администрации курорта заняться благоустройством территории от Курортного проспекта до моря на участке от Центрального стадиона до Мацесты. Именно здесь проходит тропа здоровья, вопрос о плачевном состоянии которой поднимался сочинской общественностью не раз. Глава администрации поручил выполнить обход территорий Хостинского района, составить план работ по благоустройству с таким расчетом, чтобы они были завершены не позже июня.

О том, будут ли при этом демонтированы неэстетичные заборы, которые установлены администрациями санаториев и частными застройщиками и перегораживают проход к морю и некоторым ярусам набережной, не сообщается. Также остается неясным, как планы по озеленению будут сочетаться с политикой РЖД, которая регулярно "в целях безопасности" проводит сплошную вырубку зеленых насаждений вдоль железнодорожного полотна, рядом с которым и проходит тропа здоровья.