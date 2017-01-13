Украл, съел - в тюрьму: в Сочи мужчина отобрал пакеты с продуктами у женщины В Сочи раскрыт грабёж по горячим следам

Автор фото: ProGorod11.ru

Накануне в отдел полиции Лазаревского района Сочи поступило сообщение о грабеже. Потерпевшей оказалась 32-летняя сочинка.

Женщина рассказала сотрудникам о том, что всё произошло прямо в торговом павильоне, где она покупала продукты. Закупив всё необходимое, она уже собиралась выходить, как неожиданно к ней подбежал злоумышленник и, воспользовавшись моментом, выхватил оба пакета у неё из рук, а потом скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая сумела описать грабителя. После чего полицейские разослали ориентировку по всем всем наружным нарядам. И спустя некоторое время сотрудниками был задержан 27-летний местный житель. Часть похищенных продуктов питания он успел употребить в пищу, а другая часть была изъята. Общая сумма ущерба составила 1.500 рублей.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по 1 части статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». И теперь за желание вкусно поужинать сочинец может провести ближайшие 4 года в тюрьме, сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.