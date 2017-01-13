Также задерживается вылет рейсов в аэропорты этих городов

Холода и непогода выявили недочеты в строительных и отделочных работах

Отключения света в Сочи 13 января: полный список улиц В пятницу на курорте без света останутся жители улиц Гагарина, Чайковского, Макаренко и других

В связи с плановым ремонтом электрооборудования 13 января 8:00 до 17:00 не будет света в домах №№8-24 на Цветном бульваре, №№11-21 по улице Чайковского, №№12-24 по улице Гагарина, №№108-137 по улице Пионерская, №№1-21 по улице Кошевого, №№23,27,27а,27б по улице Альпийская, а также на улицах Макаренко, Декабристов, Олимпийской, Весенней, Клубной, Форелевой, в зданияи ООО «Альпика», с/т «Макаренко», ЖСК «Заречный», СГУ, ООО «Югстройпроект».

С 9:00 до 18:00 без электроэнергии останется Сухумское шоссе.

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.