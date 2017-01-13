Жительница Тюмени совершила серию краж и скрылась в Сочи Злоумышленницу, ограбившую случайного знакомого, задержали по приезду с курорта

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Оперативные сотрудники одного из отделов полиции города Тюмени задержали женщину, подозреваемую в серии краж. Она числилась в розыске с августа прошлого года, а скрывалась в городе Сочи. Однако, когда женщина решила вернуться в родной город, ее задержали сотрудники полиции.

Полицейские установили, что 28-летняя жительница Заводоуковского района 3 августа совершила попытку похищения носимых вещей на сумму более 15 000 рублей в одном из гипермаркетов. Кроме того, 31 августа женщина ограбила случайного знакомого, с которым они распивали спиртные напитки. Женщина воспользовалась бессознательным состоянием мужчины и похитила из его сумки 80 000 рублей, после чего уехала в Сочи.

В настоящее время злоумышленница задержана, в отношении нее возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 статьи 158 УК РФ. Полицейские проверяют причастность задержанной к другим преступлениям, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области.