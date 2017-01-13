В пятницу 13 января на день без воды останется часть Адлерского района Сочи Воду отключат из-за необходимости планового ремонта водовода

Завтра, 13 января с 9:00 до 19.00 будет производиться плановый ремонт водовода диаметром 200 мм в районе дома №44 на улице Цветочной. На время проведения работ без холодного водоснабжения останутся жители улиц Цветочная, Голубая, Южных культур, Луговая, Станиславского, Ленина, район гипермаркета «Магнит», Приреченская, Тюльпанов, Гиацинтов, Луначарского, Красная горка, Нагорный тупик, Саратовская, а также переулок Саратовский.