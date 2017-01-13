Сегодня в Сочи: основные события 13 января В пятницу в Сочи стартует первенство юниоров по фехтованию и пройдет концерт в новом театре «Вельвет»

Автор фото: kuban24.tv

Сегодня на курорте будет дан старт первенству России по фехтованию среди юниоров, которое будет проходить в нашем городе до 20 января. В соревнованиях примут участие лучшие молодые спортсмены России, среди которых будут представители трех видов оружия - шпаги, рапиры и сабли. Соревнования будут проходить в Федеральном центре единоборств «ЮГ СПОРТА», вход на соревнования свободный. 13 января можно будет поболеть за юных шпажистов, которые будут определять лучшего в личных соревнованиях. Начало состязаний в 11:00, затем в 17:40 состоится церемония открытия, а в 18:00 пройдут финальные встречи.

Также в пятницу можно будет увидеть участников шоу «STANDUP» в новом театре «Вельвет», расположенном в развлекательном центре курорта «Горки Город». В этот вечер на сцене театра выступят Нурлан Сабуров и Вячеслав Комиссаренко. Организаторы обещают «истинный юмор» и «живое выступление», - то, чем отличается такого рода шоу, где всегда есть место экспромту. Начало концерта в 22:00, вход для зрителей с 18 лет.

Последний рабочий день на этой неделе обещает быть дождливым – синоптики прогнозируют небольшие осадки в течение дня и температуру воздуха в пределах от +4 до +6 градусов.