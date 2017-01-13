Опознаны тела более 70 погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи Личность жертв катастрофы установлена при помощи ДНК-экспертизы

В Москве завершено опознание тел более 70 человек, погибших при крушении Ту-154, которое произошло у берегов Сочи 25 декабря 2016 года. Среди опознанных тел - руководитель департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, худрук ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, Елизавета Глинка (доктор Лиза), командир воздушного судна и еще 9 членов экипажа, и 9 журналистов, среди которых три сотрудника «Первого канала», три сотрудника телеканала «Звезда» и три сотрудника «НТВ», сообщает ТАСС.

Родные погибших ознакомлены с результатами ДНК-экспертизы и готовятся к похоронам, которые пройдут 14, 16 и 17 января на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах и на Новодевичьем кладбище в Москве.

Работы по опознанию тел и расшифровки черных ящиков Ту-154 продолжаются.