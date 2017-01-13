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На пляжах Адлера отменены крещенские купания В связи с недавней трагедией самолета ТУ-154 было принято решение об отмене крещенских купаний в Адлерском районе г.Сочи

Автор фото: http://www.sochi-express.ru/

В ночь с 18 на 19 января в Сочи начнут праздновать Крещение. Однако из-за недавно рухнувшего самолёта в Адлере и гибели людей, было решено отменить проведение обряда омовения в этом районе. На этом лично настоял благочинный Адлерских церквей отец Алексей, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи. Местом для крещенских купаний в 2017 году станет набережная на территории Свято-Георгиевского женского монастыря возле села Лесное.

В Хосте купания пройдут 19 января в 10:00 в районе пляжа санатория «Кристалл». В центральном районе Сочи обряд проведут сразу в нескольких местах:

- в селе Пластунка на ул. Леселидзе, 50-а в 12:30 состоится купание в реке Сочи (в районе храма)

- на ул. Волжская, 15, в районе санатория «Ставрополье» в 8:30

- в районе пляжа "Ривьера" в 10:30

В Лазаревском районе крещенские купания пройдут 18 января в 23:50 в реке Псезуапсе в районе гостиницы «Багратион», 19 января в 14:00 в районе пляжа п. Якорная Щель, 18 января в 23:00 в районе реки Каткова Щель и в Купели на территории храма.

Убедительная просьба ко всем гостям и жителям курорта, не организовывать купания на пляжах Адлерского района в этом году.