В Сочи погорельцам выделят новые квартиры и выплатят компенсации Семьи, оставшиеся без жилья после пожара 10 января, получат помощь от муниципалитета

Жильцы дома на улице Свободы, сгоревшего 10 января в Сочи, получат новое жилье из муниципального фонда, а также денежные компенсации, сообщает пресс-служба администрации курорта. В настоящий момент погорельцы размещены в номерах «люкс» туркомплекса «АндреаНова», где также открыт медпункт, в котором пострадавших принимает дежурный врач. В ближайшие две недели им будут предоставлены арендованные квартиры или комнаты, которые будут оплачиваться из городского бюджета. Затем оставшимся без крыши над головой семьям предоставят новые квартиры.