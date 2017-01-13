Администрация Сочи не советует приобретать жилье в ЖК на улице Нижнеимеретинская Очередной многоквартирный дом признан объектом незаконного строительства

Автор фото: Пресс-служба администрации Сочи

Сочинская администрация предупреждает горожан и гостей Сочи о том, что дом 137 по улице Нижнеимеретинская является объектом незаконного строительства и может быть снесен, поэтому вкладывать деньги в покупку квартир в данном ЖК нецелесообразно и рискованно. В настоящий момент городские власти направили в суд исковое заявление о сносе многоквартирного четырехэтажного дома, возведенного на участке 986 кв.м с кадастровым номером 23:49:0402040:1908, расположенного по адресу улица Нижнеимеретинская, 137. Данное строение возводится с нарушением земельного законодательства на участке, предназначенном под индивидуальное жилое строительство, при этом не соблюдены минимальные отступы от границ участка, а также нарушены нормы по озеленению. В данном районе также отсутствует соответствующая социальная инфраструктура, а также нет гарантии, что дом будет подключен к городским инженерным сетям, и жильцам не придется впоследствии решать эти проблемы за свой счет.

С полным списком домов, признанных объектами незаконного строительства, можно ознакомиться на сайте администрации города Сочи.