Стала известна дата начала продаж билетов на FORMULA 1 2017 в Сочи Продажа билетов на российский этап королевских гонок стартует 19 января

Организаторы российского этапа FORMULA 1 Гран-при России объявили дату официального старта продаж билетов. Приобрести билеты на четвертый в истории России Гран-при Формулы 1 можно будет со следующего четверга, 19 января, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

В 2017 году для зрителей подготовлены новые категории билетов, скидки, акции и пакетные предложения. Билеты можно приобрести на 4, 3 и 2 дня, кроме того, для продажи будут доступны билеты на один день – 28 апреля. Также в продаже будут детские семейные билеты, а также билеты для маломобильных групп населения.

Подготовили организаторы и приятные бонусы – скидки в рамках ранних продаж и для тех, кто посетил предыдущие Гран-при России.