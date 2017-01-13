В Сочи задержан подозреваемый в автомобильной краже Мужчина попался с поличным, во время кражи личных вещей из автомобиля

Автор фото: Blamper.ru

Накануне в отдел полиции Лазаревского района Сочи поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что утром неизвестный ему молодой человек проник в его личный автомобиль марки ВАЗ-2121 и украл 3 тысячи рублей. Потерпевший уточнил, что злоумышленник мог бы прихватить с собой и ещё что-нибудь из содержимого машины, если бы хозяин Нивы вовремя не подоспел.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опросили заявителя. Мужчина смог описать подозреваемого и показать, в какой стороне он скрылся. В итоге злоумышленник был пойман спустя некоторое время по "горячим следам". Им оказался 32-летний приезжий. Три тысячи рублей он не успел потратить, поэтому они были возвращены потерпевшему.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по 1 части 158 статьи УК РФ "Кража" и ближайшие два года он может провести за решёткой, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.