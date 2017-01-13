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РЖД продаст на аукционе жилой комплекс в Сочи За комплекс, состоящий из трех многоквартирных домов, компания надеется выручить не меньше 1,2 млрд рублей

«Дочка» РЖД компания АО «РЖДстрой» выставит на открытый аукцион жилой комплекс, расположенный в Адлерском районе Сочи. Комплекс состоит из трех многоквартирных домов, в которых расположены 705 квартир. Более подробная информация об объекте участникам аукциона предоставляется по письменному запросу. Предположительно речь идет о ЖК на улице Урожайной.

Торги пройдут в форме англо-голландского аукциона (то есть, аукциона на понижение) в электронном виде на автоматизированной торговой площадке РЖД, предназначенной специально для подобного рода сделок. Стартовая цена за весь жилой комплекс составляет 1 млрд 294 млн рублей. Заявки от покупателей принимаются до 11 февраля, сами торги состоятся 14 февраля, сообщается на сайте АО «РЖДстрой».

Как ранее сообщал «Сочи Экспресс», ранее «РЖДстрой» предпринимал попытку продать многоквартирный жилой комплекс, построенный для размещения волонтеров в районе села Раздольное, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.