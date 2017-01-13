Башню-флагшток в Сочи все-таки решено построить Еще одна достопримечательность появится в Олимпийском парке к концу 2018 года

Башню-флагшток «Дружба народов» высотой 77 метров все же решено построить в Сочи, несмотря на неоднозначное отношение горожан к этой идее. Назначение данного сооружения – стать новым символом Сочи. На башне, которую планируется возвести в Олимпийском парке к 2018 году, разместятся ресторанные комплексы c национальными кухнями, выставки, музей олимпийской славы и залы для семинаров и конференций, также здесь планируется проводить свадебные церемонии и организовывать экстремальные развлечения для туристов и жителей города. Архитектурное решение башни «Дружба народов» будет гармонировать с общим стилем объектов Олимпийского парка.

Проект строительства, который разрабатывался порядка 5 лет, прошел ряд публичных слушаний и готовится к согласованию с Минстроем. На прошедшей сегодня в Сочи встрече с инвесторами был озвучен состав оргкомитета, который будет заниматься вопросами проектирования и строительства башни, сообщает пресс-служба администрации Сочи.