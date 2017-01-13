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После инцидента на Бытхе в Сочи занялись инвентаризацией лифтового хозяйства Все лифты в многоквартирных домах проверят и застрахуют

Автор фото: rusnovosty.ru

Поручение провести инвентаризацию лифтового хозяйства Сочи были даны сегодня соответствующим городским службам на расширенном совещании в администрации города. Повышенное внимание к данному вопросу вызвано инцидентом с лифтом, произошедшим в доме 55/1 на улице Бытха, в котором риску погибнуть подверглись двое детей.

К инвентаризации лифтов, которых по всему Сочи насчитывается порядка 700, привлекут специализированные компании, которые проведут обследование подъемных механизмов и вынесут заключение, допустима ли дальнейшая эксплуатация того или иного лифта. Управляющим компаниям и ТСЖ предстоит перезаключить договоры на обслуживание, а также оформить страховые полисы .

Меж тем расследованием инцидента с лифтом на Бытхе расследует специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города, прокуратуры, УВД и следственного комитета. После проведения ряда экспертиз станут известны причины произошедшего. Новые грузовые и пассажирские лифты в двух корпусах дома на Бытхе появятся к началу лета.