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В Сочи в русле реки нашли труп мужчины Тело неизвестного без видимых следов насильственной смерти обнаружили прохожие

Тело неизвестного мужчины обнаружено прохожими в русле реки Западный Дагомыс в Лазаревском районе Сочи в четверг 12 января около полудня. Согласно данным, озвученным Владимиром Ротовым, представителем следственного отдела по Лазаревскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, на вид погибшему 40-50 лет, на его теле не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительно причиной смерти мужчины по результатам судебно-медицинской экспертизы названо заболевание, связанное со злоупотреблением алкоголем. В настоящий момент проводится следственная проверка, личность погибшего устанавливается, сообщает «Эфкате».

Как ранее сообщал "Сочи Экспресс", также накануне на пляже микрорайона Блиново был найден труп неизвестной женщины.