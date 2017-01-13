Планы на выходные: чем заняться в Сочи 14 и 15 января В грядущие выходные в Сочи можно посетить театр, цирк, концерт органной музыки и отметить День снега

В эту субботу, 14 января в Сочи пройдет ряд мероприятий, интересных прежде всего детям. Среди них – спектакль-сказка «Волшебная планета Todes», который пройдет в 15:00 в Зимнем театре. Ребят ждет встреча со сказочными героями, принцами и принцессами, зверятами и волшебниками. Яркие интересные костюмы, световое шоу, музыка, и конечно, хореография шоу-балета Todes – вот чем запомнится детям этот сказочный спектакль.

На арене сочинского цирка 14 и 15 января в 16:00 состоится представление «Цирк зверей», которое привезли в Сочи наследники цирковой династии Филатовых. Медведи, леопарды, обезьяны, попугаи, гигантские питоны, пони – всего 64 различных представителей животного мира выступят вместе с акробатами, жонглерами, эквилибристами, воздушными гимнастами и клоунами.

Зал органной и камерной музыки им.Дебольской для любителей классики подготовил концерт «Звучит орган» с участием заслуженного артиста Кубани Михаила Павалия и лауреата российского и международного конкурсов Екатерины Богачевой (сопрано). В программе – произведения Иоганна Баха, Феликса Мендельсона, Сезара Франка. Концерт проведет лектор-музыковед Ирина Клюжина.

В воскресенье 15 января на горнолыжных курортах Сочи отметят всероссийский День снега. На курорте «Роза Хутор» в этой связи пройдет открытое первенство Сочи по сноуборду и фристайлу, на курорте «Горки Город» - открытое первенство по горнолыжному спорту - детские соревнования по горным лыжам в дисциплине слалом/слалом гигант на трассе 8Е, в зоне выката на отметке 960 м. Парад открытия соревнований на «Роза Хуторе» пройдет в 11:00, торжественное открытие заездов на «Горки Городе» - в 10:00.